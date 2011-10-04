Сегодня на мировых торгах конкуренты доллара продолжат слабеть - эксперт

На мировых торгах во вторник, 4 октября, конкуренты доллара продолжат слабеть: евро будет склонен к движению в сторону 1.3100, а фунт – 1.5400, хотя в начале торгов, возможно, евро и попытается закрепиться выше отметки 1.3200, а фунт – 1.5450, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, настроение инвесторов на рынке по-прежнему будет зависеть от проблемы возможного дефолта Греции и поступления на рынок новой информации. Тем не менее, стоит помнить об объявлении во вторник решения по денежно-кредитной политике ЦБ Австралии, индекс цен производителей еврозоны, а также цифры по изменению объема производственных заказов США.