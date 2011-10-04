Межбанк: открытие торгов - 8,0105/8,0170 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0105/8,0170 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2447/0,2451, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5625/10,5730. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3188/1,3190 (понедельник – 1,3321/1,3323).

В понедельник, 3 октября, Нацбанк на рынок не выходил.