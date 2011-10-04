В Беларуси курс повысился до 7 650 белорусских рублей за 1 долл.

Минск. Впервые за время работы дополнительной сессии Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) вырос курс доллара, передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь.

Американская валюта подорожала на 20 рублей и сейчас оценена в 7 650 рублей. Вырос и евро - с 10 320 до 10 420 белорусских рублей.

Напомним, что председатель Нацбанка Беларуси Надежда ЕРМАКОВА считает, что некоторое время курс может продержаться на теперешнем уровне.

«Но, скорее всего, в октябре придется делать интервенции, чтобы не допустить резкого скачка доллара вверх», - заметила председатель Нацбанка РБ.

Это означает, что Нацбанк начнет тратить золотовалютные резервы, чтобы снизить курс.

Деньги на его поддержку есть, хоть и в ограниченном количестве. За прошедшее время Нацбанку РБ удалось купить на торгах более 100 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси золотовалютных резервов хватит на 1-2 месяца.