Остаток средств на корсчетах банков 3 октября увеличился 20%

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 3 октября увеличился на 20% и на начало дня 4 октября составил 17,54 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 2,957 млрд. грн.