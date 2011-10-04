Остаток средств на корсчетах банков 3 октября увеличился 20%
13:55, 04 октября 2011Финансы
0
Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 3 октября увеличился на 20% и на начало дня 4 октября составил 17,54 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 2,957 млрд. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter