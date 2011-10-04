Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0070-8,0110 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0105/8,0170, к 12:00 цены снизились до 8,0090/8,0110. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума - 8,0070/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2447/0,2451, к 12:00 цены понизились до 0,2442/0,2446. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2441/0,2444.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8310 (+0,4130).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3145/1,3225.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5625/10,5730, к 12:00 цены ушли вниз - 10,5525/10,5590. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,5585/10,5675.