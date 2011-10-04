Янукович поручил АМКУ разработать долгосрочную программу развития конкуренции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Антимонопольному комитету Украины разработать долгосрочную программу развития конкуренции в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом сказал после встречи с главой государства председатель Антимонопольного комитета Украины Василий ЦУШКО.

Он отметил, что В.ЯНУКОВИЧ дал поручение Антимонопольному комитету привлекать другие органы власти к разработке этой программы.

«Это даст действительно серьезный толчок к тому, чтобы мы с учетом программы Президента, программы модернизации страны приняли такую программу, которая очень серьезно будет влиять на развитие рынка в Украине», – сказал В.ЦУШКО.