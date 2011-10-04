Профицит платежного баланса Украины уменьшился в 2,5 раза

Профицит сводного платежного баланса Украины в январе-августе 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, уменьшился в 2,5 раза – до 2,117 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

В том числе, по данным НБУ, сальдо платежного баланса второй месяц подряд формируется положительным. В августе сальдо составляло 0,214 млрд. долл. (в июле – 0,108 млрд. долл.). Это позволило увеличить объем международных резервов до 38,2 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта будущего периода на протяжении 4,6 месяца.

Дефицит текущего счета в августе 2011 года по сравнению как с июлем т.г., так и июлем 2010 года, почти удвоился – до 1,023 млрд. долл. За январь-август этот показатель увеличился почти в 16 раз – до 4,481 млрд. долл.

Годовые темпы роста экспорта в августе составили 35,8% благодаря некоторому оживлению роста экспорта основных товарных групп, в том числе и за счет ускорения экспорта продукции машиностроения в Россию. При этом Нацбанк констатирует, что объемы поставок зерновых были достаточно низкими по причине неопределенности в отношении сроков действия экспортной пошлины на зерно. Также усилилась конкуренция со стороны российских зернотрейдеров.

Импорт товаров рос высокими темпами (33,5% против 28,2% в июле) даже в

условиях существенного сокращения импорта природного газа. «Общая тенденция высоких объемов импорта неэнергетических товаров в текущем году обусловлена оживлением внутреннего спроса, в первую очередь инвестиционного, в частности

благодаря значительным капитальным расходам бюджета», - говорится в сообщении.

Профицит финансового и капитального счета в августе вырос до 1,237 млрд. долл. (против 665 млн. долл. в июле) и полностью покрывал дефицит текущего

счета. За январь-август этот показатель увеличился на 20% - до 6,598 млрд. долл.

В августе рост профицита был обусловлен высокими объемами прямых иностранных инвестиций - 939 млн. долл. (против 415 млн. долл. в июле), в т.ч. в банковский сектор - 427 млн. долл. Кроме того, платежи за импорт товаров и услуг были на 1,8 млрд. долл. меньше, чем фактический импорт, что может свидетельствовать о росте задолженности по торговым кредитам (данные по ним поступают со значительной временной задержкой).

Справка УНИАН. Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.