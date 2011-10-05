На торгах в среду вероятно падение евро - эксперт

На мировых торгах в среду, 5 октября, по паре EUR/USD вероятно снижение к уровню 1.3250, по GBP/USD – 1.5400, пара USD/CHF, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 0.9100 – 0.9200, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в среду стоит обратить внимание на индексы PMI стран Европы, изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны, а также ВВП Великобритании. В целом прогнозные значения не отличаются оптимистичностью, что может привести к росту котировок доллара США по отношению к евро и английскому фунту. После открытия североамериканских площадок будут опубликованы данные по изменению числа занятых от ADP.