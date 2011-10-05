В Запорожье выявлен конвертационный центр с оборотом 10 млн. грн.

В Запорожье выявлен конвертационный центр, «обналичивший» более 10 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области, конвертационный центр действовал с октября 2010 г. по сентябрь 2011 г. по традиционной схеме: используя подложные финансово-хозяйственные документы находящихся «в схеме» субъектов хозяйствования.

Организаторы центра «прикрывали» схемы формирования необоснованного налогового кредита и валовых расходов при проведении бестоварных операций по купле-продаже непродовольственной группы товаров.

На сегодняшний день в отношении организатора конвертационного центра следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины – «Фиктивное предпринимательство, повлекшее значительный материальный ущерб». Ведется следствие.