Moody's понизило рейтинг гособлигаций Италии. Прогноз "негативный"

Международное рейтинговое агентство Moody`s в ночь на среду понизило рейтинг гособлигаций Италии до уровня "A2" с "Aa2", прогноз "негативный", говорится в сообщении рейтингового агентства. Согласно классификации Moody`s, снижение рейтинга суверенных ценных бумаг означает понижение суверенного кредитного рейтинга страны.

В то же время краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне "Prime-1".

Понижение рейтингов, пояснило агентство, стало завершением процесса пересмотра, начатого 17 июня 2011 года - тогда Moody`s предупредило о возможности понижения рейтинга государства, указав в качестве причин для возможного ухудшения своей оценки структурных проблем в макроэкономической ситуации, негативно влияющих на показатели экономического роста, высокий уровень государственного долга и ряд других проблем.

Тем не менее, 17 сентября Moody`s сообщило о продлении на месяц периода рассмотрения вопроса о понижении суверенного рейтинга Италии.

Как оказалось, эксперты агентства смогли принять окончательное решение раньше крайнего срока.

Правительство Италии в свою очередь также заявило, что решение о понижении агентством Moody`s рейтинга Италии не было неожиданностью. В кратком заявлении правительственного Дворца Киджи, которое распространено поздно вечером во вторник по местному времени говорится, в частности, что итальянские власти пытаются сделать все возможное для сокращения дефицита бюджета.

В качестве причин понижения рейтинга Moody`s 5 октября указывает усиление рисков для стран еврозоны, имеющих высокий уровень госдолга, снижение доверия в финансовой среде всех стран валютного союза. Кроме того, понижение стало последствием рисков для макроэкономических показателей страны - в том числе в условиях политической и экономической неопределенности.

"Негативный" прогноз, в свою очередь, отражает существующие экономические и финансовые риски для Италии и еврозоны", - говорится в сообщении Moody`s.

В середине сентября итальянские депутаты приняли правительственный декрет под названием "финансовый маневр", направленный на сокращение госрасходов на сумму почти 54,3 миллиарда евро в период до конца 2013 года. Среди основных мер "финансового маневра" - повышение на 1%, до 21%, НДС, введение на период до достижения сбалансированного бюджета дополнительного "налога солидарности" в размере 3% для тех итальянцев, у кого ежегодный доход превышает 300 тысяч евро в год, а также ускорение проведения пенсионной реформы.

Ранее, 20 сентября, другое международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Италии на одну ступень - до "А" с "А+" - на фоне проблем страны с государственным долгом, свидетельствуют материалы агентства. Краткосрочный кредитный суверенный рейтинг страны также был понижен - до уровня "А-1" с "А-1+". Прогноз по рейтингам - "негативный", передает РИА "Новости".