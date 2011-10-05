Межбанк: открытие торгов - 8,0070/8,0130 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,0070/8,0130 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2450/54, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6660/10,6755. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3312/14 (вторник — 1,3188/90).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.