«Нибулон» присоединился к эксперименту «горизонтального мониторинга» ГНСУ

ООО СП «Нибулон» присоединилось к эксперименту «горизонтального мониторинга», проводимого Государственной налоговой службой Украины (ГНСУ) для упрощения работы с крупными налогоплательщиками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, ведомство уже подписало очередной меморандум об участии в эксперименте крупнейшего зернотрейдера Украины.

«Такой эксперимент позволяет закрепить партнерские отношения между налоговой службой и бизнесом, и в то же время лишает предприятие-участника горизонтального мониторинга дополнительных проверок налоговиков. Убежден, что это позволит предприятию нарастить свой экономический потенциал», - заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

«Мы работаем в правовом поле и как доказательство, мы пошли на расширение сотрудничества с налоговой службой», - отметил генеральный директор ООО СП «Нибулон» Алексей ВАДАТУРСКИЙ.

В ГНСУ напомнили, что система горизонтального мониторинга базируется на опыте Нидерландов и лучших мировых практиках в отрасли налогового контроля. Планируется, что новая система заработает до конца 2011 года. Дата начала эксперимента будет определена постановлением Кабинета министров.

Как свидетельствует мировой опыт, данный метод мониторинга имеет значительные преимущества, в частности, способствует уменьшению количества проверок и их длительности, а также позволяет избегать рисковых операций.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон» – совместное украинско-венгерско-английское сельскохозяйственное предприятие. Было создано в 1991 году. Центральный офис ООО СП «Нибулон» находится в г. Николаеве.

ООО СП «Нибулон» является одним из крупнейших отечественных производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, подсолнечник и др.).