Миссия МВФ приедет в Украину в конце октября

Приезд миссии Международного валютного фонда в Украину для пересмотра программы сотрудничества ожидается в конце октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО сегодня на брифинге в Кабинете министров Украины.

“В конце октября мы ожидаем приезд миссии, и миссия обязательно будет”, - сказал он.

С.ТИГИПКО отметил, что на сегодняшний день единственным вопросом, тормозящим продолжение сотрудничества и выделение очередных траншей, является требование МВФ повысить тарифы на газ.

Однако правительство работает над тем, чтобы избежать необходимости повышения тарифов путем достижения договоренности с Россией о снижении цены на газ, отметил вице-премьер.

Справка УНИАН. Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на около 16 млрд. дол. Срок действия программы 2,5 года. Средства привлекаются под ставку 3,5% годовых.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд. дол.

Совет директоров Международного валютного фонда на заседании 22 декабря 2010 года принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Как заявлял глава представительства МВФ в Украине М.АЛЬЕР, для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда Украина должна выполнить ряд требований.

Первым требованием является проведение в Украине пенсионной реформы в соответствии с положениями, прописанными в программе сотрудничества.

Второе требование, как сообщил М.АЛЬЕР, касается корректировки тарифов на газ и теплоснабжение.

Третье требование связано с предыдущим и обусловлено тем, что фонд согласился на менее значительное повышение тарифов, при этом отметив необходимость поиска дополнительных финансовых ресурсов.

Четвертое требование фонда связано с деятельностью Нацбанка, в частности, с необходимостью отмены требования обязательного выкупа рекапитализационных облигаций, что, по мнению МВФ, снижает независимость НБУ.

Ранее руководитель Представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР заявлял, что миссия фонда посетит Украину с 29 августа по 9 сентября.

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО 23 августа находились в Вашингтоне на переговорах с Международным валютным фондом по вопросу получения Украиной очередного транша.

Позже, 25 августа, ссылаясь на заявление специального советника директора МВФ Дэвида ЛИПТОНА, было сообщено, что визит миссии Международного валютного фонда в Украину перенесен на конец октября 2011 года.