В финансовых показателях Украины все больше минусов?

НБУ обнародовал, правда, с опозданием, данные по платежному балансу Украины за восемь месяцев 2011 года. Особенно показательны цифры за август.

Так, по итогам последнего летнего месяца т.г. платежный баланс составил «плюс» 214 млн. долл. Данный показатель – непозволительно низкий. В целом, за январь-август 2011 года профицит платежного баланса составил 2,1 млрд. долл. против 5,2 млрд. долл. за аналогичный период 2010-го. При таком раскладе к концу года вероятен дефицит.

Внешняя торговля Украины продолжает работать в минус. По итогам августа, импортных товаров было закуплено на 904 млн. долл. больше, чем продано продукции на экспорт. С начала года дефицит внешней торговли составил почти 5 млрд. долл. (за аналогичный период 2010 года – более чем в 5 раз меньше). Как правило, к концу года дефицит внешней торговли растет параллельно увеличению объемов импорта, в первую очередь, природного газа. Поэтому можно ожидать к Новому году дефицит внешней торговли на уровне 10 млрд. долл.

За август украинские компании перечислили нерезидентам проценты по кредитам и дивиденды на сумму 375 млн. долл., что на 40% больше, чем в июле т.г. С начала года этот показатель составляет 2,1 млрд. долл. (в 2010 году - 1,3 млрд. долл.).

Заробитчане в августе перечислили в Украину 256 млн. долл., что на 47% меньше, чем в июле. В целом, с начала текущего года этот показатель составил более 2,6 млрд. долл.

В конечном итоге платежный счет в августе вышел «минус» 1 млрд. долл. (в 2010 году – «минус» 282 млн. долл.).

Финансовый счет спас платежный баланс от дефицита, точнее, прирост прямых инвестиций. По итогам августа, данный показатель составил 939 млн. долл. Скорее всего, половина этой суммы – результат продажи части акций «ПриватБанка» (в СМИ заявлялось, что сделка соответствовала 3,4 млрд. грн.). В любом случае, не может не радовать то обстоятельство, что в Украину еще вкладывают деньги, даже если они из Кипра.

Долговые обязательства в последнее время тоже не радуют (государственный и гарантированный государством долг Украины на 1 июля составил 60 млрд. 177 млн. долл., что на 4,1% больше показателя на конец мая 2011 года и равняется 36% ВВП, ожидаемого в 2011 г.). Тем не менее, за август их общая сумма сократилась на 602 млн. долл. Может и хорошо, что объем уменьшился, но сейчас стране нужна валюта, чтобы погашать остальные займы, а ее явно не хватает. Точнее, нам не очень-то одалживают в последнее время нерезиденты.

И, наконец, самый любопытный показатель - «наличная валюта вне банковского сектора». По итогам августа, ее объем вырос на 680 млн. долл., что на 8% меньше, чем в июле текущего года. За январь-август общее количество наличной валюты увеличилось почти на 6 млрд. долл. (в 2010 году прирост составил всего 287 млн. долл.). Рост наличной валюты вне банков явно зашкаливает. Не удивительно, что НБУ ввел паспортизацию обменных операций. Таким образом регулятор надеется «урезонить» процесс, что, вроде бы, получается. По данным Нацбанка, за период действия новых правил сэкономлено более 0,5 млрд. долл. резерва. А экономить стоит, т.к. до сих пор остаются неясными цены на газ, сотрудничество с МВФ и ситуация на мировых рынках…

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра (для УНИАН)