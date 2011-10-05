Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0125-8,0175 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0070/8,0130, к 12:00 цены поднялись до 8,0145/8,0175. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0125/8,0175 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2450/0,2454, к 12:00 цены повысились до 0,2451/0,2455. К закрытию торгов цены снизились - 0,2444/0,2448.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,5900 (-0,2410).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3260/1,3370.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6660/10,6755, к 12:00 цены ушли вверх - 10,6765/10,6845. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума - 10,6955/10,7060.