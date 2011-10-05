Moody's подтвердило рейтинги «ПриватБанка»

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило рейтинги ПАО КБ «ПриватБанк»: рейтинг по национальной шкале (NSR)Aa1.ua, долгосрочные рейтинги депозитов в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале и рейтинг финансовой устойчивости на уровне: (GFC)B3, (GLC)Ba3 и (BFSR)D- со стабильным прогнозом.

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Рейтинг «ПриватБанка» отражает его лидирующие позиции на рынке банковских услуг как корпоративным, так и розничным клиентам, устойчивую финансовую базу и грамотную политику управления рисками.

По мнению аналитиков Moody`s, существенная рыночная доля и важность банка для национальной банковской системы повышает вероятность его системной поддержки. А финансовые показатели банка будут способствовать росту рейтинговых показателей в дальнейшем. В частности, Moody`s отмечает 46-процентный рост прибыли банка в первом полугодии 2011 по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, а также укрепление его рыночных позиций. Сегодня доля банка на рынке финансовых услуг составляет 13%, более 22% на рынке депозитов физлиц и 16% на рынке обслуживания корпоративных клиентов.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 135,741 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 118,003 млрд. грн., обязательства - 123,057 млрд. грн., уставный капитал - 10,160 млрд. грн., собственный капитал - 12,684 млрд. грн.

«ПриватБанк» в первом полугодии увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года на 24% – до 782 млн. грн.

По состоянию на 29 сентября Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ владели по 33,7545% акций «ПриватБанка», Кипрская Triantal Investments Ltd. - 24,99%.