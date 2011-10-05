Госинвестпроект предложит изменения для улучшения тендерных процедур

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) в начале 2012 года намерено предложить изменения для усовершенствования тендерного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

«Мы выявляем множество нюансов, которые связаны с тендерным законодательством, нуждающихся в урегулировании… Я думаю, что в начале следующего года выйдем с систематизированным предложением для улучшения тендерного законодательства, исходя из нашей практики», - сказал он.

В частности, речь идет об определении механизмов по недопущению к участию в тендерах «тендерных террористов».

В.КАСЬКИВ пояснил, что открытые и доступные для всех участников процедуры проведения тендеров могут привести к злоупотреблениям, когда участник, у которого нет возможности победить в тендере, принимает в нем участие ради того, чтобы получить правовые возможности для обращения в суды «и потом терроризировать реальных победителей или организаторов и требовать от них каких-либо преференций».

В.КАСЬКИВ считает, что также необходимо четко прописать в законодательстве квалификационные требования к участникам тендеров.

«К примеру, мы стараемся решать эту проблему через механизм обязательного аудита проекта мировыми топ-компаниями, кто бы его не делал, что позволяет максимально оптимально определять экономические показатели», - добавил он.

Кроме того, по мнению В.КАСЬКИВА, существует проблема сроков проведения тендеров. «Если речь идет о государственных закупках, то финансовый год, в котором функционирует годовой бюджет, является недостаточным сроком для того, чтобы качественно пройти тендерные закупки. Фактически получается, если вы не успели до конца лета начать их, то вы уже не можете их завершить. От этого страдает качество, долгосрочное стратегическое планирование и т.д.», - считает председатель Госинвестпроекта.