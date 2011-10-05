В Днепропетровской области поступления налогов в госбюджет выросли на 90%

В Днепропетровской области за 9 месяцев 2011 г. поступления налогов в госбюджет выросли относительно 9 месяцев прошлого года на 90% – до 15 млрд. 405 млн. грн., в местные бюджеты – на 21% - до 5 млрд. 635 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил председатель ГНСУ в области Сергей ШИНКАРЕНКО.

Налога на прибыль предприятий поступило 10 млрд. 116 млн. грн., что в 2,3 раза больше соответствующего показателя 2010 г, налога на добавленную стоимость -4 млрд. 265 млн. грн. (на 53% больше).

Объемы налога на доходы физических лиц за январь-сентябрь т.г. выросли на 20% - до 3 млрд. 768 млн. грн. Объемы платы за землю составили 1 млрд. 099 млн. грн. (на 18% больше).

Сумма поступлений единого налога с субъектов малого предпринимательства увеличилась на 8% - до 102 млн. грн. Объемы поступлений акцизного сбора остались на уровне 9 месяцев 2010 г. - 234 млн. грн. Объемы платы за торговый патент за январь-сентябрь выросли на 32% - до 20 млн. грн., платы за лицензии – на 33% - до 43 млн. грн.

Поступления плательщиков налогов региона в сентябре в госбюджет составили 1 млрд. 616 млн. грн. (на 12% больше), в том числе, налога на прибыль предприятий – 1 млрд. 720 млн. грн. (на 9% больше).

Налога на добавленную стоимость перечислено 557 млн. грн. (на 24% больше). Поступления в сентябре в местные бюджеты области выросли относительно аналогичного периода 2010 г. на 11% - до 757 млн. грн., в том числе налога на доходы физических лиц – 459 млн. грн. (на 11% больше).

В Днепропетровской области налоговые поступления в госбюджет за 2010 г. выросли относительно 2009 г. на 62% - до 12 млрд. 644 млн. грн. В местные бюджеты поступило 6 млрд. 422 млн. грн. - на 14% больше.