Украина и Вьетнам обсуждают возможность создания зоны свободной торговли

Украина и Вьетнам рассматривают возможность создания зоны свободной торговли между двумя странами.

Об этом заявили премьер-министры Украины и Вьетнама Николай АЗАРОВ и Нгуен Тан ЗУНГ на брифинге журналистам после двусторонней встречи.

«Мы обсудили возможность начать переговоры по созданию зоны свободной торговли», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил перспективность сотрудничества с Вьетнамом.

«Для нас очень важно развивать отношения», - сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что в перспективе Вьетнам может стать одним из лидеров мировой экономики.

Он также отметил, что уплотнению сотрудничества Украины и Вьетнама будет способствовать открытие в декабре прямого авиарейса между столицами обеих стран.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, в ходе переговоров достигнута договоренность об увеличении количества стипендий для вьетнамских студентов.