Прибыль «ВТБ Банка» по итогам января-сентября составит 385-400 млн. грн.

По предварительным результатам, прибыль «ВТБ Банка» (Киев) по итогам января-сентября 2011 года составила 385-400 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления банка Вадим ПУШКАРЕВ на пресс-конференции.

(«ВТБ Банк» в 2010 году сформировал необходимые резервы, в результате чего получил убыток в размере 483,618 млн. грн. В марте 2011 года В.ПУШКАРЕВ заявил, что в текущем году планируется выйти на прибыльную деятельность. – УНИАН)

Также предправления прокомментировал решение о продаже группой украинского «БМ Банка», которым она владеет через российский «Банк Москвы» (о принятии решения о продаже сообщил президент-председатель правления российского «Банка ВТБ» Андрей Костин в интервью газете "Коммерсант"). «Принято решение о продаже, потому что было предложение о покупке, - сказал В.ПУШКАРЕВ. - Небольшой банк. Для нас в Украине он серьезного интереса не представляет». При этом банкир воздержался от предоставления детальной информации о планируемой сделке.

Справка УНИАН. ПАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 35,87 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 32,262 млрд. грн., обязательства - 31,998 млрд. грн., уставный капитал - 5,416 млрд. грн., собственный капитал - 3,872 млрд. грн.

«ВТБ Банк» в первом полугодии 2011 г. увеличил чистую прибыль более чем в 4 тыс. раз – до 373 млн. грн.

Российский «Внешторгбанк» (ВТБ) владеет 99,9153% акций ПАО «ВТБ Банк».