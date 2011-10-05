Украинские и нидерландские налоговики будут противодействовать легализации средств

Украинские и нидерландские налоговики договорились о совместных действиях по противодействию легализации средств гражданами Украины в странах ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом заявил первый заместитель председателя ГНСУ – начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ во время встречи с руководителем Службы налоговой информации и расследований (FIOD) при Налоговой и таможенной администрации Нидерландов Ханcом Ван Дер ВЛИСТОМ.

«Нами достигнута договоренность относительно последующего сотрудничества в направлении оперативной отработки информации о случаях легализации гражданами Украины средств в странах Европейского Союза путем их размещения на счетах в банках, покупки недвижимости и другого имущества», - отметил А.ГОЛОВАЧ.

Встреча состоялась в г. Гарлем, где с рабочим визитом в рамках Программы совместных действий между Кабинетом министров Украины и правительством Королевства Нидерланды на 2010-2011 годы находится делегация украинских налоговиков.

Во время встречи был обсужден вопрос взаимодействия между службами в сфере предупреждения, выявления и расследования экономических преступлений, проведения совместных мероприятий с целью прекращения и недопущения использования резидентами Украины граждан Евросоюза в схемах выведения средств на счета офшорных компаний и уклонения от уплаты налогов.