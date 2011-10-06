В Закарпатье перечисления в сводный бюджет выросли на 9,6%

В Закарпатье в сводный бюджет за 9 месяцев 2011 года поступило 1,3 млрд. грн. налогов и сборов, что на 9,6% (на 126 млн. грн.) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе экономического анализа ГНА в Закарпатской области.

По сравнению с прошлогодним периодом уплата налога на доходы физических лиц выросла на 14,4%, налога на прибыль - на 10,3%, сбор НДС увеличился на 18,6%.

Из общей суммы мобилизованных средств 42% переведено в госбюджет, 58% - в местные бюджеты.

В государственный бюджет поступило 540 млн. грн., что на 13,6% больше прошлогоднего периода. Основными налогами, формирующими государственный бюджет, являются налог на прибыль и налог на добавленную стоимость. Удельный вес этих двух платежей в общей сумме сбора платежей в госбюджет составляет 83,7%.

Местные бюджеты, по данным ГНА в Закарпатской области, пополнились на 747,2 млн. грн. налогов и сборов, что на 8,9% больше соответствующего периода прошлого года. Наибольшая доля поступлений в местные бюджеты приходится на уплату налога на доходы физических лиц - 78,9%.

За сентябрь 2011 года в сводный бюджет Закарпатской области поступило 143,8 млн. грн. платежей, что на 4,6% больше, чем в сентябре прошлого года.