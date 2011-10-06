Украина впервые за 10 лет экспортировала в Польшу больше товаров, чем импортировала

Варшава. Украина в первой половине текущего года впервые за последние десять лет экспортировала в Польшу товаров на большую сумму, чем импортировала, добившись положительного сальдо в около 2 млн. долларов.

Об этом сказано в обзоре экономического польско-украинского сотрудничества Посольства Украины в Варшаве, которым располагает УНИАН.

По данным дипредставительства, которое приводит данные Государственной службы статистики Украины, украинские компании за первые шесть месяцев года поставили в Польшу товаров на 1,411 млрд. долларов, в то время как польские в Украину – на 1,409 млрд. долларов.

Экспорт украинских товаров вырос на 91% при 19,6% росте польского импорта.

Оборот услуг между странами увеличился на 15,6% до 113,5 млн. долларов.

При этом отрицательное сальдо Украины составило 1,3 млн. долларов.

В первой половине года Польша с товарооборотом на 2,8 млрд. долларов стала крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Центральной и Восточной Европы и четвертым в мире.

Первое место среди всех торговых партнеров сохранила Россия с 24,3 млрд. долларов оборота, второе – Германия с 3,9 млрд. долларов, а третье – Китай с 3,6 млрд. долларов.

Пятерку крупнейших торговых партнеров замкнула Турция с товарооборотом в 2,7 млрд. долларов.

В ассортименте поставок Украины в Польшу за шесть месяцев преобладали черные металлы, сырье для металлопроизводства, продукция машиностроения, дерево и изделия из него, а также отходы пищевой промышленности.

Польские компании в свою очередь продавали в Украине полимерные материалы, бумажные изделия, котлы, машины, механические и электрические устройства, а также энергоносители.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, Польша в прошлом году с товарооборотом в 4,6 млрд. долларов стала четвертым из самых крупных торговых партнеров Украины после России (товарооборот 35,6 млрд. долларов), Германии (6,1 млрд. долларов) и Китая (около 6 млрд. долларов).

Справка УНИАН. После вступления Польши в 2004 году в Европейский Союз оборот товаров и услуг с Украиной достиг максимальных значений в 2008 году на уровне почти 7 млрд. долларов. 6,6 млрд. долларов из этой суммы приходилось на товарооборот.

7 лет назад оборот товарами и услугами между Украиной и Польшей составлял около 2 млрд. долларов.