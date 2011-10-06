Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0105-8,0175 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0105/8,0175 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2461/65, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6705/10,6815. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,3324/26 (среда — 1,3312/14).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.