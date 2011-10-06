Киев с учетом нового заимствования имеет 1,15 млрд. долларов долга

Киев с учетом нового заимствования имеет 800 млн. дол. внешнего долга и 350 млн. грн. - внутреннего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО.

«На это время, с учетом этого кредита, сумма задолженности Киева по еврооблигациям – 800 млн. долларов и по внутреннему долгу будет 350 млн. грн.» - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Говоря о кредите, который разрешил городу взять сегодня Киевсовет, Р.КРАМАРЕНКО отметил, что считает его выгодным для столицы. «Киев сейчас получит кредит со ставкой не более 14,8% в гривне. При этом в программе Евро-2012 абсолютно четко прописана строка компенсации из госбюджета половины процентов. Это 7% в гривнах, кредит на три года. Между прочим, в ЕБРР мы берем валюту под 6% годовых, поэтому 7% в гривнах на три года – это очень хорошо», - отметил Р.КРАМАРЕНКО.

На вопрос, кто даст Киеву 350 млн. грн. кредита, он ответил: «Тот банк, который предоставит лучшие условия». По его словам, в залог кредита будет передано имущество города, в частности КП «Киевпасстранса». «Те же, может быть, троллейбусы, трамваи, будем закладывать», - добавил Р.КРАМАРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Киевсовет дал разрешение городу взять 350 млн. грн. внутреннего заимствования. Средства предусматривается израсходовать на закупку современных 77 троллейбусов для подготовки к Евро-2012.