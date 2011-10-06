Налоговики Кировоградской области увеличили поступления в госбюджет на 15%

В январе-сентябре 2011 года налоговики Кировоградской области увеличили поступления в общий фонд государственного бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 114,9%, перечислив 471,1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Налоговой в Кировоградской области.

Рост поступлений по сравнению с январем-сентябрем 2010 года составил 71 млн. грн.

В результате проведенной работы в государственную казну поступило 176,6 млн. грн. налога на прибыль предприятий, что составляет 106,3% от плана (дополнительно собрано 10,5 млн. грн.) и 250 млн. грн. налога на добавленную стоимость или 100,5% от плана (дополнительно поступило 1,3 млн. грн.).

В январе-сентябре 2011 года работа по наполнению местных бюджетов выполнена на 108,6%, всего перечислено 895,5 млн. грн. (на 18,6% больше чем за 9 месяцев прошлого года). Дополнительные поступления составили 70,7 млн. грн., в том числе 38 млн. грн. налога на доходы физических лиц, 14,6 млн. грн. – платы за землю.

За 9 месяцев текущего года в бюджеты всех уровней налоговиками области собрано более 1,3 млрд. грн.