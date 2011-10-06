Большинство украинцев поддерживают подписание соглашения о ЗСТ с Евросоюзом – опрос

56% опрошенных украинцев поддерживают подписание соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Такие результаты опроса озвучил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей АНТИПОВИЧ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

При этом, по данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в конце сентября 2011 года, не поддерживают подписания такого соглашения 26% респондентов, не определились - 18%.

По словам А.АНТИПОВИЧА, среди наибольших сторонников подписания этого соглашения – жители севера и запада Украины, сторонники ВО «Свобода», «Фронта Змін», «Батькивщины» и партии «УДАР».

По данным исследования, 53% опрошенных украинцев поддерживают вступление Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном, не поддерживают - 28%, не определились -19%.

Среди наибольших сторонников Таможенного союза - жители востока и юга Украины, сторонники КПУ и Партии регионов.

Таким образом, по меньшей мере 30% украинцев одновременно поддерживают и вступление Украины в Таможенный союз, и подписание соглашения о зоне свободной торговли с ЕС, в частности, больше всего - на севере и востоке (40%).

Есть и такие, которые одновременно не поддерживают ни вступление Украины в Таможенный союз, ни подписание соглашения о зоне свободной торговли, и их - 4%, в частности, больше всего в центре (9%).

Учитывая такие особенности ответов среди украинцев, респондентам был поставлен прямой вопрос, исходя из которого, по мнению опрошенных, для Украины подписание соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом является выгоднее (39%), чем вступление в Таможенный союз (34%). При этом 27% опрошенных не смогли определиться с ответом.

В результате запад, север и центр Украины больше поддерживают соглашение с Евросоюзом. Донбасс, юг и восток - вступление в Таможенный союз. Хотя как среди сторонников «Батькивщины» 14% поддерживают вступление в Таможенный союз, так и среди сторонников КПУ нашлись 14% тех, кто поддерживает соглашение с Евросоюзом. Так же 27% сторонников Партии регионов поддержали соглашение с Евросоюзом, как и 22% сторонников «Фронта Змін» - вступление в Таможенный союз.

По данным исследования, чем младше респонденты, тем больше среди них сторонников подписания соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом (от 47% в возрасте 18-29 лет до 27% - среди пенсионеров). Соответственно, чем старше респонденты, тем больше они за Таможенный союз (от 43% среди пенсионеров до 27% - среди молодежи).

Исследование проводилось 17-27 сентября. Аудитория исследования – население Украины в возрасте от 18 дет и старшие. Выборочная совокупность – 2000 респондентов. Метод исследования – личное формализованное интервью согласно опроснику (fасе tо fасе).