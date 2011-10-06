Сегодня пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.3200-1.3400 - эксперт

На мировых торгах в четверг, 6 октября, валютная пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.3200-1.3400, GBP/USD – 1.5300-1.5500, USD/CHF – 0.9100-0.9300, USD/JPY – 76.50-77.50, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, публикация экономических показателей, а также важные выступления запланированы как в европейскую, так и североамериканскую сессии. Великобритания ообнародует планируемый объём покупок активов Банком Англии и решение по основной процентной ставке, а чуть позже свое решение по ставке также опубликует ЕЦБ. Здесь вряд ли можно ожидать изменений, скорее всего, ставки останутся на прежнем уровне, поэтому более серьезные движения по парам можно прогнозировать после начала выступления главы ЕЦБ Жан-Клода Трише.

Что касается данных по США, то в североамериканскую сессию будет опубликовано число первичных заявок на получение пособия по безработице. Согласно прогнозу, число заявок на первое октября составит 410 тысяч. Если прогноз оправдается, то это может ослабить доллар США к «швейцарцу» и японской иене, подчеркивают аналитики.