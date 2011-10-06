Верховная Рада усовершенствовала Бюджетный кодекс

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 245 народных депутатов из 399, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, часть вторая статьи 33 Бюджетного кодекса изложена в редакции, в соответствии с которой Национальный банк подает Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров до 15 марта года, который предшествует плановому, - прогнозные монетарные показатели на следующий год; до 1 апреля года, который предшествует плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению текущего года, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет; до 1 сентября года, который предшествует плановому, - информацию о расчете части прогнозируемой прибыли к распределению в следующем году, которая будет подлежать перечислению в государственный бюджет.

Указанные материалы используются для составления проекта закона о государственном бюджете Украины.

Раздел VІ "Заключительные и переходные положения" дополнен подпунктами, согласно которым налог на доходы физических лиц, который платится (перечисляется) в соответствии с Налоговым кодексом на территории городов областного значения пилотных регионов, как исключение из положений части второй статьи 65 и подпункта 1 части первой статьи 66 этого кодекса, засчитывается в размере: 50% - в областные бюджеты и 50% - в бюджеты городов областного значения; до завершения реорганизации заведений здравоохранения в пилотных регионах областной совет может передавать средства на осуществление расходов местных бюджетов по содержанию заведений здравоохранения районному, городскому (города областного значения) совету в виде межбюджетного трансферта в соответствии с районным, городским (города областного значения) бюджетом; в случае несвоевременного принятия решения о местном бюджете в пилотных регионах положения статьи 79 этого кодекса применяются с учетом изменения разграничения расходов на здравоохранения между районными бюджетами, бюджетами городов областного значения и областным бюджетом.

Внесены изменения и в Закон "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных, согласно которым "плата за получение контрольных марок засчитывается в государственный бюджет Украины".

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.