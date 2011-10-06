Независимые профсоюзы требуют от власти выполнения соцгарантий

Независимые профсоюзы требуют от власти выполнения социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Свободного профсоюза работников образования и науки Украины Владимир ФУНДОВНЫЙ.

«Если бы было соблюдено законодательство, то в Украине жилось бы лучше, чем в других странах мира», - отметил он.

В.ФУНДОВНЫЙ также подчеркнул, что на сегодня независимые профсоюзы выступают и за расширение прав наемных работников.

По словам председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА, социальные стандарты, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год, существенно занижены.

С ним согласен народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ. По его данным, реальное отставание минимальной заработной платы, заложенной в проекте бюджета, от уровня жизни составляет 40-50%.

По его словам, базовые соцстандарты, заложенные в проекте бюджета-2012, рассчитываются по методологии 12-летней давности.

«Антисоциальная тенденция четко просматривается в проекте бюджета на 2012 год - там существенно занижаются социальные стандарты, начиная с базового прожиточного минимума… Он рассчитывается по методологии 12-летней давности – там (в потребительской корзине – УНИАН) есть в разделе необходимых товаров, которые потребляет человек, резиновые калоши, которые он должен носить три года», - говорит А.ПАВЛОВСКИЙ.

Кроме того, правительство грубо нарушает законодательство относительно уровня первого тарифного разряда единой тарифной сетки, который значительно занижен на сегодня и в следующем году также не достигнет уровня минимальной заработной платы.

М.ВОЛЫНЕЦ уверен, что только независимые объединения граждан могут повлиять на проблемы социальной защиты граждан и выполнение властью своих обязанностей по финансированию данных гарантий. По его словам, независимые профсоюзы сегодня активно пополняют свои ряды: «Общественные организации активно работают, уже никто никого не агитирует, просто приходят представители разных общественных организаций, которые дают свои кандидатуры в состав совета и заявляют о своем активном участии. И это, возможно, впервые в Украине происходит такой процесс организации всех общественных организаций».