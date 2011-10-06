Независимые профсоюзы требуют от власти выполнения соцгарантий
"В проекте бюджета на 2012 год четко просматривается антисоциальная тенденция"...
Независимые профсоюзы требуют от власти выполнения социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством.
Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Свободного профсоюза работников образования и науки Украины Владимир ФУНДОВНЫЙ.
«Если бы было соблюдено законодательство, то в Украине жилось бы лучше, чем в других странах мира», - отметил он.
В.ФУНДОВНЫЙ также подчеркнул, что на сегодня независимые профсоюзы выступают и за расширение прав наемных работников.
По словам председателя Конфедерации свободных профсоюзов Украины, народного депутата Михаила ВОЛЫНЦА, социальные стандарты, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год, существенно занижены.
С ним согласен народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ. По его данным, реальное отставание минимальной заработной платы, заложенной в проекте бюджета, от уровня жизни составляет 40-50%.
По его словам, базовые соцстандарты, заложенные в проекте бюджета-2012, рассчитываются по методологии 12-летней давности.
«Антисоциальная тенденция четко просматривается в проекте бюджета на 2012 год - там существенно занижаются социальные стандарты, начиная с базового прожиточного минимума… Он рассчитывается по методологии 12-летней давности – там (в потребительской корзине – УНИАН) есть в разделе необходимых товаров, которые потребляет человек, резиновые калоши, которые он должен носить три года», - говорит А.ПАВЛОВСКИЙ.
Кроме того, правительство грубо нарушает законодательство относительно уровня первого тарифного разряда единой тарифной сетки, который значительно занижен на сегодня и в следующем году также не достигнет уровня минимальной заработной платы.
М.ВОЛЫНЕЦ уверен, что только независимые объединения граждан могут повлиять на проблемы социальной защиты граждан и выполнение властью своих обязанностей по финансированию данных гарантий. По его словам, независимые профсоюзы сегодня активно пополняют свои ряды: «Общественные организации активно работают, уже никто никого не агитирует, просто приходят представители разных общественных организаций, которые дают свои кандидатуры в состав совета и заявляют о своем активном участии. И это, возможно, впервые в Украине происходит такой процесс организации всех общественных организаций».