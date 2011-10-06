Межбанк: закрытие торгов - 8,0015/8,0105 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0105/8,0175, к 12:00 цены снизились до 8,0070/8,0110. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0015/8,0105 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2461/0,2465, к 12:00 цены поднялись до 0,2471/0,2475. К закрытию торгов цены понизились до 0,2464/0,2468. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,4200 (-0,1700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3324/1,3326, а к 15:00 понизились до 1,3286/1,3288.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6705/10,6815, к 12:00 цены ушли вверх 10,7040/10,7135. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,6375/10,6535.