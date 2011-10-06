Индекс инвестпривлекательности Украины рухнул

Индекс инвестиционной привлекательности Украины, рассчитываемый Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по итогам третьего квартала 2011 года опустился до уровня 2,56 по пятибалльной шкале, что является существенным падением по сравнению со вторым кварталом 2011 г., когда этот показатель составлял 3,39.

Как сообщили УНИАН в ЕБА, таковы результаты ежеквартального исследования, проведенного на основании опроса руководителей компаний - членов Ассоциации.

По информации ЕБА, восприятие инвесторами рынка Украины резко ухудшилось, что было обусловлено рядом как внутренних причин - нестабильностью экономической и правовой сфер внутри страны, так и внешних - глобальной рыночной турбулентностью.

Уровень доверия украинских инвесторов снизился до уровня 2,56 по 5-балльной шкале первый раз за два года, таким образом упав до уровня показателей третьего квартала 2009 года.

Основные компоненты индекса получили следующие оценки: оценка текущего инвестклимата получила самые низкие показатели 2,3; составляющая «изменение климата за предыдущие три месяца» была оценена на уровне 2,5; прогнозы относительно инвестиционного климата достигли среднего значения 2,7.

В оценках тенденций, господствующих на рынке и в экономике Украины, респонденты отмечали доминирующие негативные тенденции. Зачастую инвесторы жаловались на усиление давления со стороны властных структур (12%), укоренение коррупции (11%), трудности в сфере налогообложения, особенно, в возмещении НДС и общую рыночную нестабильность (по 9%).

Отвечая на вопрос о положительных изменениях и сдвигах, которые имели место за третий квартал этого года, две трети респондентов (66%) отметили, что никаких положительных изменений не произошло. По мнению ЕБА, этот факт еще раз подчеркивает, что во времена рыночной нестабильности и в предчувствии экономического кризиса, внутренняя экономическая политика страны должна быть более гибкой, прозрачной и адаптированной под нужды бизнеса, который является движущей силой развития и восстановления рынка.

"Результаты Индекса свидетельствуют о том, что уверенность инвесторов ослабевает, а для ее восстановления нужны действенные структурные реформы со стороны властей", - отмечается в исследовании ЕБА.

По словам президента Европейской Бизнес Ассоциации, генерального директора Dragon Capital Томаша ФИАЛЫ, "три месяца назад, когда были объявлены результаты Индекса за второй квартал 2011 года, мы высказывали опасения о том, что в третьем квартале показатели Индекса могут ощутить значительную коррекцию, потому что бизнес наблюдал медленную динамику реформ и незначительное количество ощутимых позитивных сдвигов для бизнеса от внедрения законодательства в важнейших вопросах - преодоление коррупции, верховенство права, дерегуляция, уменьшение налогового давления и прочее". Но, по его словам, к сожалению, реальные показатели оказались намного хуже, чем ожидалось. "Последние показатели Индекса настолько снизились, что достигли уровня кризисного 2009 года. Ухудшение ситуации на международной арене играет не последнюю роль в падении показателей Индекса. Теперь ожидать быстрого улучшения ситуации мы не можем, поэтому в таких обстоятельствах места для дальнейших ошибочных стратегических шагов нет», - отметил Т.ФИАЛА.