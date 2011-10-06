Поляки вывели из Украины более 40 млн. долл. инвестиций

Варшава . Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину из Польши за первую половину текущего года сократился до менее 900 млн. долларов, что на 41,4 млн. долларов меньше, чем было в начале 2011 года.

Об этом сказано в обзоре украинско-польского экономического сотрудничества Посольства Украины в Варшаве, которым располагает УНИАН.

Предоставленные данные свидетельствуют о том, что поляки сократили свои инвестиции впервые с 2001 года, когда их объем ежегодно увеличивался с около 70 млн. долларов до рекордных 936 млн. в 2010 году.

По данным дипредставительства, которое приводит данные Государственной службы статистики Украины, доля польских инвестиций в общем объеме иностранных вложений на конец первого полугодия составила 1,9%.

В то же время доля украинских инвестиций в Польшу, по данным официальной статистики, на начало июля составила 51,1 млн. долларов, или 0,7% всех иностранных инвестиций в стране.

Дипредставительство отметило, что реальные не учтенные статистикой инвестиции украинских компаний в Польше составляют около 1 млрд. долларов, назвав среди ключевых вложений украинских предпринимателей Варшавскую автофабрику (АвтоЗАЗ), Гданьский судостроительный завод и металлургический Хута Ченстохова (ИСД), а также металлотрейдера «Центросталь Быгдощ» (УГМК).

По данным украинского Госстата, ПИИ в Украину с начала девяностых годов до июля 2011 года составили 47,2 млрд. долларов, что на 2,4 млрд. долларов больше, чем было в начале текущего года.

80% этих средств вложили предприниматели из стран Евросоюза, объединяющего сегодня 27 государств.

В пятерку крупнейших иностранных инвесторов в Украину входят Кипр (11,6 млрд. долл.), Германия (7,4 млрд. долл.), Нидерланды (4,8 млрд. долл.), Россия (3,4 млрд. долл.) и Австрия (2,9 млрд. долл.).

Польша среди иностранных инвесторов заняла 12-е место после Франции, Великобритании (по 2,4 млрд. долл.), Швеции (1,8 млрд. долл.), Виргинских островов (1,5 млрд. долл.), США (1,1 млрд. долл.) и Италии (около 950 млрд. долл.).

За поляками следует Швейцария с почти 900 млн. долларов инвестиций в украинскую экономику.

Справка УНИАН. Польские инвестиции в Украину в прошлом году увеличились на более чем 70 млн. долларов после того, как в кризисном 2009 году выросли на более чем 170 млн. долларов.

За последние десять лет самый большой скачок объема польских инвестиций в украинскую экономику зафиксирован в 2007 году – на более чем 300 млн. долларов.