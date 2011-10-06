НБУ в понедельник примет решение по валютообменным операциям - Колобов

В ближайший понедельник (10 октября – УНИАН) Национальный банк Украины намерен принять решение об упрощении осуществления валютообменных операций для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя правления НБУ Юрий КОЛОБОВ журналистам в четверг.

«Мы хотим убрать неудобства для населения, в понедельник будет решение», - сказал он.

Ю.КОЛОБОВ считает, что даже закрытие нескольких обменных пунктов, которые по техническим причинам не могут выполнить требования НБУ, не создаст неудобств для населения.

Регулятор считает достаточным количество отделений банков, в которых население может обменять валюту.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютно-обменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций сверх указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

НБУ ожидает сокращения наличного валютного оборота от изменения правил валютообменных операций.

«Наши ожидания - что будет сокращено количество наличного обращения в иностранной валюте, а это за собой повлечет и сокращение гривневого обращения», - сказала директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА.

В Нацбанке надеются, что таким образом удастся сократить долларизацию экономики и уровень теневой экономики.