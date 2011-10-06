Рост цен производителей промпродукции с начала года составил 17,7%, в сентябре - 1,2%

В Украине рост цен производителей промышленной продукции в сентябре 2011 года по сравнению с августом составил 1,2%, с начала года – 17,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. рост цен производителей промышленной продукции по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,5%, в июле – 0,1%, в июне – 0,5%, в мае – 2,6%, в апреле – 3,4%, в марте – 2,1%, в феврале – 4,8%, в январе – 1,3%.