Национальный банк Украины (НБУ) вывел куратора из банка «Финансы и Кредит» (г. Киев).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя НБУ Юрий КОЛОБОВ журналистам в четверг.

«На тот момент, после проверок, было два куратора в «Кредитпромбанке» и банке «Финансы и кредит». Банки после проверки сформировали резервы, погасили часть рефинансирования и мы вывели кураторов. Считаем, что в этих банках ситуация вполне нормальная», - сказал Ю.КОЛОБОВ.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 августа т.г. Нацбанк вывел своего куратора из «Кредитпромбанка» и банк перешел на общий режим осуществления контроля, при этом в банке «Финансы и Кредит», на тот момент, продолжал работать представитель регулятора.

Справка УНИАН. ПАО «Кредитпромбанк» создано в 1997 году и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 14,993 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 11,326 млрд. грн., обязательства - 13,138 млрд. грн., уставный капитал - 1,838 млрд. грн., собственный капитал - 1,856 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» в январе-июне 2011 года сократил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 11 раз – до 1,345 млн. грн.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 апреля 2011 года, являлись компания Homertron Trading Limited (Ирландия) – 24,974%; гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС, прямое участие – 4,915%, опосредованное – 70,0799%, компания Fintest Holding Limited (Кипр) напрямую владеет 45,1089% акций.

Банк «Финансы и Кредит» основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2011 года составляли 24,41 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 19,648 млрд. грн., обязательства - 22,55 млрд. грн., уставный капитал - 2 млрд. грн., собственный капитал вырос - 1,86 млрд. грн.

Банк «Финансы и Кредит» в I полугодии получил чистую прибыль 2,8 млн. грн. по сравнению с убытком 54,3 млн. грн. годом ранее.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2011 года, являлись АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.