ГНСУ и казначейство планируют использовать электронный документооборот при возмещении НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) и Государственная казначейская служба планируют использовать электронный документооборот при возмещении налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщикам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, специалисты ведомства подготовили соответствующий проект приказа Министерства финансов «Об утверждении форм документов, которые используются в процессе возмещения сумм налога на добавленную стоимость».

Проектом определен перечень документов, которые будут подаваться в Государственную казначейскую службу в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи. Так, например, предусмотрено, что ГНСУ будет подавать в казначейство выводы о суммах возмещения НДС и реестр выводов о суммах возмещения НДС в электронной форме (с учетом требований Законов «Об электронной цифровой подписи» и «Об электронных документах и электронном документообороте») и не позже следующего операционного дня на бумажном носителе. В электронном виде будет вестись журнал

регистрации выводов о суммах возмещения НДС, предоставленные органами ГНСУ.

Проект регуляторного акта обнародован на официальном веб-сайте Министерства финансов.