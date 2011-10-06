Обама встревожен состоянием экономик США и Европы

Президент США Барак ОБАМА заявляет, что долговой кризис в Европе дестабилизирует мировые финансовые рынки и может негативно сказаться на экономике США.

Как передает радио «Свобода», об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне.

Б.ОБАМА призвал европейских лидеров принять решительные меры по борьбе с кризисом и признал, что экономика США тоже переживает трудный период.

Президент США заявил, что предложенный им план создания новых рабочих мест направлен на предотвращение новой волны кризиса в стране. Б.ОБАМА призвал сенаторов, которые должны рассмотреть законопроект, «тщательно подумать, что поставлено на карту».