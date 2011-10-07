Европейский суд по правам человека признал Сороса виновным в торговле инсайдом

Европейский суд по правам человека подтвердил решение французских судов, которые признали американского миллиардера Джорджа Сороса виновным в торговле инсайдерской информацией в конце 80-х годов, пишет The Wall Street Journal.

Сорос намерен обжаловать решение суда. «Осталось еще несколько серьезных вопросов, на которые необходимо ответить», – заявили адвокаты инвестора.

В конце 80-х Джордж Сорос вложил средства во французский банк Société Générale. Затем он продал свои акции, получив при этом большую прибыль. Тогда регуляторы заподозрили Сороса в использовании инсайда.

В 1988 году финансист Жорж Пэбро и группа бизнесменов планировали купить контрольный пакет акций Société Générale, что резко взвинтило стоимость акций. Пэбро предложил участвовать в сделке Соросу. Сорос отказался, однако, согласно обвинению, использовал эту информацию для своей выгоды.

В 2002 году суд Франции признал Сороса виновным в торговле инсайдом, обязав миллиардера выплатить штраф в размере ?2,2 млн, после апелляции сумма была снижена до ?940 тысяч.

Спустя четыре года Сорос обратился в Европейский суд по правам человека, где надеялся доказать свою невиновность, используя статью 7 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод», согласно которой никто не может быть осужден за совершение какого-либо деяния, которое согласно действовавшему в момент его совершения праву не считалось уголовным преступлением. Однако суд признал, что Сорос «не мог не понимать, что его действия спровоцируют подозрения в торговле инсайдерской информацией», передает «Газета.Ru».