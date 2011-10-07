До конца 2011 г. причин для резкой девальвации гривны не будет – прогноз «ИНГ Банка»

До конца 2011 г. причин для резкой девальвации гривны не будет.

Об этом говорится в Ежедневном обзоре рынков, переданном УНИАН, который был подготовлен аналитиками «ИНГ Банка» Александром ПЕЧЕРИЦЫНЫМ и Галиной АНТОНЕНКО.

«Поскольку мы считаем, что как минимум до конца 2011 г. причин для резкой девальвации гривны не будет, мы подтверждаем наш прогноз по курсу гривны к доллару США на конец года на уровне 7,999», - говорится в обзоре.

Аналитики банка по-прежнему не видят каких-либо причин для девальвации гривны в краткосрочной перспективе, даже несмотря на то, что паника инвесторов на мировых финансовых рынках оказала влияние на большинство развивающихся экономик.

«Мы также не считаем, что ситуация в Украине повторит ситуацию 2008 г.,

когда национальная валюта девальвировала на 60%», - говорится в документе, при этом отмечается, что как минимум в краткосрочной перспективе причины для девальвации гривны отсутствуют.

Аналитики отмечают, что внутренний валютный рынок остается относительно стабильным, тогда как недавнее оживление экспорта зерновых способствует росту предложения валюты.

Как сообщал УНИАН, вчера первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий КОЛОБОВ заявил, что в Нацбанке не видят предпосылок для девальвации гривны.

"Экономической составляющей для девальвации гривны нет, - сказал Ю.КОЛОБОВ, - Мы видим, что у нас два месяца подряд была дефляция. По итогам сентября мы ожидаем инфляцию или нулевую, или незначительную. Цены на металл не падают".

Представитель Нацбанка также отметил, что в стране рекордный урожай сельскохозяйственной продукции. При этом регулятор надеется, что правительство в ближайшее время сделает все для возобновления объемов экспорта сельхозпродукции.