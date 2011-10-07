До конца года причин для резкой девальвации гривни не будет

До конца 2011 г. причин для резкой девальвации гривни не будет.

Об этом говорится в Ежедневном обзоре рынков, переданном УНИАН, который был подготовлен аналитиками «ИНГ Банка» Александром ПЕЧЕРИЦЫНЫМ и Галиной АНТОНЕНКО.

«Поскольку мы считаем, что как минимум до конца 2011 г. причин для резкой девальвации гривни не будет, мы подтверждаем наш прогноз по курсу гривни к доллару США на конец года на уровне 7,999», - говорится в обзоре.

Аналитики банка по-прежнему не видят каких-либо причин для девальвации гривни в краткосрочной перспективе, даже несмотря на то, что паника инвесторов на мировых финансовых рынках оказала влияние на большинство развивающихся экономик.

«Мы также не считаем, что ситуация в Украине повторит ситуацию 2008 г., когда национальная валюта девальвировала на 60%», - говорится в документе, при этом отмечается, что как минимум в краткосрочной перспективе причины для девальвации гривни отсутствуют.

Аналитики отмечают, что внутренний валютный рынок остается относительно стабильным, тогда как недавнее оживление экспорта зерновых способствует росту предложения валюты.

Как сообщал УНИАН, 6 октября первый заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий КОЛОБОВ заявил, что в Нацбанке не видят предпосылок для девальвации гривны.

"Экономической составляющей для девальвации гривни нет, - сказал Ю.КОЛОБОВ, - Мы видим, что у нас два месяца подряд была дефляция. По итогам сентября мы ожидаем инфляцию или нулевую, или незначительную. Цены на металл не падают".

Представитель Нацбанка также отметил, что в стране рекордный урожай сельскохозяйственной продукции. При этом регулятор надеется, что правительство в ближайшее время сделает все для возобновления объемов экспорта сельхозпродукции.