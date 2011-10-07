Минфин: проведение проверки не влияет на выполнение министерством своих функций

В Министерстве финансов Украины заявляют, что проведение проверки не влияет на выполнение министерством своих функций.

Об этом в телефонном разговоре с УНИАН заявил руководитель пресс-службы Минфина Виктор КОСАРЧУК.

«На качество работы не влияет, так как это плановая проверка и все были готовы к ней, - сказал В.КОСАРЧУК. - Я хотел бы подчеркнуть, чтобы не заострялся вопрос относительно проверки, что все идет в правовом поле».

По его словам, среди прочего, проводится проверка кадровой и правовой работы Минфина, а также выполнения поручений Президента Украины Виктора Януковича и других органов власти.

В.КОСАРЧУК отметил, что проверка продлится до 19 октября т.г.

По информации СМИ, с 3 октября в Минфине началась комплексная проверка. В ней принимают участие все профильные ведомства: Госфининспекция, Счетная палата, Госказначейство, Государственная налоговая служба, а также Служба безопасности Украины.