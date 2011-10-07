В Беларуси нет экономического кризиса - Лукашенко

Минск. В Беларуси нет всеобщего экономического кризиса, а есть лишь некоторые проблемы на валютном рынке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО на пресс-конференции для российских СМИ.

«Я нигде не говорил о кризисе. У нас возникли определенные проблемы с валютой. Кризис - это когда обваливается все, и экономика прежде всего. Когда у людей нет работы и нет зарплаты. ВВП Беларуси за истекший период вырос к уровню прошлого года примерно на 10%», - отметил Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО считает, что проблемы на валютном рынке и резкая девальвация национальной валюты вызваны, прежде всего, нехваткой иностранной валюты.

«Но нам и помогли, конечно, очень сильно, в том числе и российские СМИ, и некоторые чиновники, которых сегодня уже нет, которые создавали вокруг Беларуси ажиотаж. А вы знаете, что такое слухи для национальной валюты», - отметил он.