Столичные налоговики увеличили перечисление в бюджет на 18 млрд. грн.

Столичные налоговики в январе-сентябре 2011 года перечислили в сводный бюджет 56,22 млрд. грн. налогов и сборов, что на 18,1 млрд. грн. больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

В государственный бюджет столичные налоговики за отчетный период перечислили 49,8 млрд. грн.

Сумма поступлений в столичный бюджет в январе-сентябре т.г. составила 6,38 млрд. грн., что на 710,7 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году.