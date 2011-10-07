Количество налогоплательщиков, подавших отчетность по НДС через е-mail, увеличилось 67,3%

Количество налогоплательщиков, предоставляющих отчетность по налогу на добавленную стоимость через е-mail, выросло до 156 тыс. юридических и физических лиц, что составляет 67,3% от общего количества плательщиков НДС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие данные озвучил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, наибольший прирост пользователей системы электронной отчетности наблюдается в Николаевской (+45,3%), Житомирской (+40,7%), Запорожской (+27%), Днепропетровской (+25,6%) областях, в Киеве (+26,1%) и в Крыму (+18%).

«В некоторых регионах уже больше 80% налогоплательщиков подают отчетность в электронном виде. Таким образом, можно констатировать, что предприниматели в полной мере оценили удобство этого способа, который экономит много времени и усилий», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Он уточнил, что электронные отчеты являются наиболее популярными среди налогоплательщиков Донецкой, Закарпатской, Ривненской, Житомирской, Николаевской, Черниговской, Черкасской областей и АР Крым.

Председатель ГНСУ заявил, что служба намерена ввести меры по усовершенствованию системы принятия отчетности в электронном виде и через Интернет. «Действительно, количество пользователей стало настолько большим, что нужно вводить несколько новых мощных серверов для обработки информации от плательщиков. Кроме того, во время опросов предпринимателями был выражен ряд замечаний относительно удобства интерфейса специализированных программ», - рассказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

Также он напомнил, что продолжается работа над проектом «виртуального кабинета налогоплательщика».

«Конечным результатом развития электронных сервисов мы видим персональный аккаунт каждого плательщика на нашем интернет-портале – юридического лица, частного предпринимателя или наемного работника. И настолько удобный интерфейс, чтобы можно было, образно говоря, в несколько «кликов» оплатить налоги и отчитаться об этом», - подчеркнул В.ЗАХАРЧЕНКО.

В целом с начала года 254,5 тыс. налогоплательщиков – юридические и физические лица – подали отчетность через централизованную систему принятия налоговой отчетности в электронном виде.