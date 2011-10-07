Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9945-7,9995 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0005/8,0095, к 12:00 сузился спрэд 8,0010/8,0040. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9945/7,9995 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2483/0,2488, к 12:00 цены понизились до 0,2482/0,2485. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2478/0,2482. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,1850 (-0,2350).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3405/1,3460.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7660/10,7795, к 12:00 цены ушли вниз 10,7455/10,7540. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,7410/10,7515.