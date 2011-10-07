Китай готов помогать Беларуси без особых условий, в отличие от России - Лукашенко

Минск. Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отметил готовность Китая помогать Беларуси без выставления особых условий, в отличие от условий, предлагаемых Российской Федерацией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для представителей российских СМИ.

Президент Беларуси отметил, что Китай предоставил Беларуси кредитную линию на 15 млрд. долл. под реализацию различных проектов, 3 млрд. долл. льготных кредитов. В настоящее время Китай реализует в Беларуси полтора десятка проектов.

«Почему мы должны от этого отказываться? И кредит не 8%, как нам Кудрин (Алексей КУДРИН, бывший глава Министерства финансов России - УНИАН) через ЕврАзЭС предложил, а 2-2,5%», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.ЛУКАШЕНКО считает, что было бы глупо отказываться от поддержки Китая.

«Это не потому, что мы за деньги продались - они нам никаких условий не ставят. Если это коммерческий кредит - на коммерческих условиях, если межгосударственный - значит на государственных условиях. То есть люди к нам идут с душой. Они от нас не требуют какой-то там приватизации, они очень порядочно себя ведут в отношении Беларуси», - сказал белорусский Президент.