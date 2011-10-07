Города Украины и Северной Греции имеют широкие перспективы для сотрудничества - Янукович

Инфраструктура портовых городов Северной Греции создает возможности для расширения транспортного сообщения между Украиной и Грецией.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с представителями деловых кругов Северной Греции в Салониках, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Инфраструктура таких портовых городов Северной Греции как, собственно, Салоники, Кавала, Александруполис дает возможность расширить транспортное сообщение между нашими странами», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По мнению Президента, свидетельством значительного интереса к развитию торгово-экономического сотрудничества между областями Украины и регионом Северной Греции является недавнее создание в Салониках греко-украинской Торгово-промышленной палаты, которая объединяет 25 греческих компаний из разных сфер экономической деятельности. В.ЯНУКОВИЧ добавил, что сейчас в Украине уже успешно работают несколько компаний Северной Греции.

По словам главы государства, ряд греческих компаний проявили заинтересованность в сотрудничестве с Украиной в медицинской сфере, производстве продуктов питания, отделочных материалов, обуви, мебели и пр.

Дополнительными преимуществами для развития этого сотрудничества Президент назвал кредитные возможности Черноморского банка торговли и развития, штаб-квартира которого находится в Салониках. «Обоюдно полезной для наших стран была бы большая направленность этого банковского учреждения на финансирования проектов, которые содействовали бы развитию торгово-экономических отношений Украины с Грецией», - сказал он.

Президент обратил внимание на значительный промышленный, сельскохозяйственный и туристический потенциал Северной Греции.

«Географическая близость Северной Греции к южным регионам Украины, исторические традиции определяют возможности расширения вашего сотрудничества с Одесской, Николаевской, Херсонской областями, Автономной Республикой Крым», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к предпринимателям.

С другой стороны, заметил Президент, значительный экономический потенциал Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Харьковской и других областей Украины дает возможность развивать взаимовыгодные деловые контакты между украинскими и греческими предприятиями.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что Северная Греция традиционно работает в направлении развития туристической индустрии. «В ходе наших вчерашних переговоров мы отмечали, что упрощение визового режима и соответствующая активная рекламная кампания будут способствовать наращиванию двусторонних туристических потоков в обоих направлениях», - сказал глава государства.