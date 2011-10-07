Президент подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины №3741-VІ «О внесении изменения в раздел XX Налогового кодекса Украины относительно применения нулевой ставки с налога на добавленную стоимость».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в пункт 22 подраздела 2 раздела ХХ Налогового кодекса Украины (относительно отсрочки нулевой ставки на природный газ)».

Этим законом предусмотрено, что временно, с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2012 года, операции по поставкам природного газа по коду согласно УКТ ВЭД 2711 21 00 00 (без учета стоимости услуг по его транспортировке, распределению и поставкам), ввезенного на таможенную территорию Украины Публичным акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" (кроме операций по поставкам такого газа для населения, учреждений и организаций, которые финансируются из государственного бюджета и местных бюджетов, предприятий теплоэнергетики для производства тепловой энергии для населения, и других потребителей, которые не являются плательщиками этого налога) облагаются налогом по нулевой ставке налога на добавленную стоимость.

В действующем Налоговом кодексе предусмотрено, что нулевая ставка действует с 1 июля по 1 октября 2011 года.