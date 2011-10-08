Fitch понизило рейтинги Италии и Испании

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитные рейтинги Испании и Италии и прогнозирует дальнейшее понижение.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Испании в местной и иностранной валюте понижен с АА+ до АА-. Краткосрочный РДЭ Испании в иностранной валюте подтвержден на уровне F1+. Прогноз - "негативный".

Fitch Ratings также понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Италии в местной и иностранной валюте с АА- до А+. Краткосрочный РДЭ Италии в иностранной валюте также снижен - с F1+ до F1. Прогноз по долгосрочному рейтингу "негативный", говорится в сообщении агентства.

Это связано с долговым кризисом в Европе и медленным ростом экономик этих стран.